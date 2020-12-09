Son dakika haberleri | HDP'li Beştaş'tan hükümete "Kovid-19 aşısı" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | HDP'li Beştaş'tan hükümete "Kovid-19 aşısı" eleştirisi Açıklaması

09.12.2020 14:29
Son dakika haberleri | HDP'li Beştaş'tan hükümete

Edinilen son dakika haberine göre HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ölüm sayılarını saptıran iktidarın aşıyla ilgili sözlerine yurttaş neden güvensin?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ölüm sayılarını saptıran iktidarın aşıyla ilgili sözlerine yurttaş neden güvensin? Bu konuda güvenmesi için tek bir sebep söyleyemiyorlar." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri kınayarak, dün bütün dünyada ve Türkiye'de, Webo'ya karşı yapılan ırkçı söylemlere yönelik ciddi bir tepkinin oluştuğunu söyledi.

Irkçılığa karşı hemen hemen her yerden sesler yükseldiğini belirten Beştaş, şöyle devam etti:

"Bu tabii ki anlamlıydı ama biz Türkiye yurttaşları olarak, Türkiye yurttaşları adına şunu söylemek isteriz; Webo'ya yapılan ırkçı saldırılara karşı çıkarken evin içinde, Türkiye'nin içinde yapılan ırkçı saldırıları görmezden gelemezsiniz, gelmeyin demek istiyoruz. Ermenilere, Süryanilere, Kürtlere, toplumun farklı kesimlerine, inançlarına, dillerine, kimliklerine yönelik ırkçı saldırılar, nefret dili aralıksız bir şekilde devam ediyor. Buna karşı sesini çıkarmayanları biliyoruz. Bunu besleyenleri de biliyoruz. Bizzat iktidar, ortağı eliyle ırkçı saldırılar bırakalım kınamayı maalesef destekleniyor.

Bu vesileyle gar katliamı anmasında yapılan saygı duruşu sebebiyle Konya'da ıslıklarla yapılan protestoyu ve ırkçılığı unutmadık. Amedspor'a yapılan aralıksız devam eden ırkçı saldırıları unutmadık. O konuda da ırkçılık konusunda da tüm Türkiye'de tüm partilerin ve herkesin tepki vermesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Biz HDP olarak ırkçılık kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin dün de karşısındaydık, bugün de karşısındayız, yarın da karşısında olmaya devam ediyoruz. Sevgili Webo'ya senin yanındayız demek istiyorum."

Türkiye'de en önemli gündemlerden birisinin de siyasi partilerin dinlenmesi meselesi olduğunu belirten ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaların anımsatan Beştaş, dün HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un, HDP İstanbul İl Binası'nda basın toplantısı yaptığını ve il binalarında buldukları böcekleri (dinleme cihazı) kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Beştaş, dün dinlemelerle ilgili yaptıkları açıklamaya iktidardan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gelmediğini belirterek, "Bu ülkede içişlerinden, güvenlikten sorumlu en üst düzeydeki isim her konuda konuşurken Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin bir il örgütünün dinlenmesine cevap bile vermedi. Bu kabuldür, ikrardır, 'bunu biz dinledik' demektir. Eğer böyle değilse lütfen bu beyanımıza yanıt versinler." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin tartışmalara değinen Beştaş, Türkiye'nin ortalama 100 milyon aşıya ihtiyacı olduğunu söyledi. En nitelikli aşının toplumun hakkı olduğunun altını çizen Beştaş, "Bir de Alman aşısı meselesi var. 'Alman aşısından 1 milyon adet getireceğim. Bunu eczanelerde satacağım' diyor. Peki Çin aşısını ücretsiz veriyorsun da Alman aşısını neden satıyorsun. Yani Alman aşısını parası olan alabilecek, koronavirüsten korunacak ama yoksul gidecek Çin aşısını yapacak. Bir kere bu açıklama bile aşılar arasında güvenilirlik açısından bir tespit, olgu olmadığını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Aşıya ilişkin tatmin edici bilimsel verilerin olup olmadığı konusunda da bir netliğin söz konusu olmadığına dikkati çeken Beştaş, "Ölüm sayılarını saptıran iktidarın aşıyla ilgili sözlerine yurttaş neden güvensin? Bu konuda güvenmesi için tek bir sebep söyleyemiyorlar." dedi.

Asgari ücretin belirlenmesine dair ilk toplantının 4 Aralık'ta yapıldığını anımsatan Beştaş, "HDP olarak asgari ücretin net 4 bin TL olması gerektiği görüşümüzü koruyoruz ve bunu sonuna kadar savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının, AK Parti'li bazı milletvekillerinin bedelli askerlik yaptıkları sırada maaş almalarına ilişkin tartışmaları anımsatması üzerine Meral Danış Beştaş, bu maaşların alınmasının yasaya aykırı olduğunu ve maaşların Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasının da suçu ortadan kaldırmayacağını savundu.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Türkiye, Alman, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | HDP'li Beştaş'tan hükümete 'Kovid-19 aşısı' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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