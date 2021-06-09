Üye Girişi
Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı

09.06.2021 21:57

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un örgütün dağ kadrosuna eleman topladığı, kırsala gönderdikleri bir teröristi İstanbul'da 3 gün evinde sakladığı öğrenildi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un örgütün dağ kadrosuna eleman topladığı, kırsala gönderdikleri bir teröristi İstanbul'da 3 gün evinde sakladığı öğrenildi. HDP'li Bor'un eşi aynı partinin Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor da Mart ayında "terör" soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul'un 8 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da olduğu 12 şüpheliden 7'sini gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan ve firari olarak aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

2019 yılında terör örgütü PKK'ya katılarak önce Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e giden ve silahlı eğitim alan, daha sonra örgütün Suriye kolu PYD/YPG saflarında Afrin'de görevlendirilen B.E. adlı bir terörist, 2020 yılında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu. B.E., Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında ifade vererek itirafçı oldu. İlk olarak 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ve Suriye kırsalındaki kamplarına gönderilen ve bir süre sonra kaçarak Türkiye'ye geri dönen PKK'lı B.E., güvenlik güçlerine yaptığı itiraflarda HDP'li Bor'un ismini verdi. Kırsala gitmeden önce HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor ile eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor'la temasına ilişkin bilgiler verdi. Dağ kadrosuna katılmadan önceki son durağın Diyarbakır HDP İl Başkanlığı olduğunu aktaran PKK üyesi, Diyarbakır'a gitmeden önce ise İstanbul'da HDP'li Bor çiftinin evlerinde 3 gün boyunca saklandığını ifade etti.

SORUŞTURMA DOSYASINDA "HDP İLÇE BAŞKANI" İTİRAFI YER ALIYOR

İddiaya göre söz konusu ilçe başkanlarının, örgüte eleman kazandırma ve aktarım çalışmalarında kilit rol üstlendikleri, B.E.'nin üzerinden çıkan dijital malzemeler ve deşifre edilen bilgi notuna da yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla örgütün eleman sıkıntısı çektiği itiraf edilirken, PKK/KCK içinde kimlerle irtibat kurduğu da belirtiliyor. Teröristin güvenlik birimlerine verdiği ifadesiyle ilgili 19 sayfadan oluşan tutanakta, Beyoğlu ve Beşiktaş HDP ilçe başkanlarının, kendisini 3 gün boyunca İstanbul'da sakladığını itiraf ettiği vurgulanıyor.

Örgüt itirafçısının o tarihteki beyanlarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, bu sabaha karşı terör soruşturması kapsamında HDP'li Bor'un da aralarında olduğu 7 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlanırken, el konulan dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar incelemeye alındı.

Üç ay önce de eşi gözaltına alındı

Öte yandan emniyette ifade işlemleri devam eden HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un, üç ay önce de eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor "örgüte yardım ve yataklıktan" gözaltına alınmıştı. Remziye Bor, 19 Mart'taki operasyonda, HDP Kağıthane İlçe Başkanları Ayhan Yıldız, Behiye Demir, İstanbul İl yöneticileri Fatmanur Günbeyi, Sermin Danışman Turgay, Esenyurt İlçe örgütü üyeleri Hatice Yıldız, Baran Sümbül ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK üyesi Eşref Yaşar'ın da aralarında olduğu kişilerle birlikte gözaltına alınmıştı.

Elde edilen bilgiye göre sabah saatlerindeki operasyonda yakalananlar arasında 6 yıl önce Bahçelievler'de meydana gelen molotof kokteyli/bombalı saldırı olayına karışan örgüt üyelerinin de bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı öncesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Afrin bölgesinde faaliyet gösteren örgüt mensupları ve faaliyetleri hakkında bilgiler içeren materyallerde adı geçen, örgüt saflarında silahlı faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a sızan kişiler ile örgütün kırsal alanına eleman aktaran yardım ve yataklık yaptığı belirtilen şüpheliler de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre birbirleri arasında suç unsurlu görüşmeleri tespit edilen zanlılar da yakalananlar içinde yer alıyor. 26 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana gelen molotof kokteyli/bombalı saldırı olayında elde edilen deliller ışığında, materyaller üzerinde alınan parmak izi eşleştirmeleriyle tespit edilen örgüt üyelerinin bir kısmı da gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade ediliyor.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım 21:23 Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı 20:38 Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı 20:37 Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor 20:29 Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı 19:18 Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı 19:05 İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı         
21:38
EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak         
21:08
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır         
20:37
Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu         
20:31
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip         
18:21
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement