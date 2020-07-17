HDP, eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı haberinin basına yansımasının ardından Merkez Disiplin Kurulunun araştırma yaptığı belirtildi.

Kadın Meclisinin başvurusu üzerine Ebru Işık'ın ilk beyanı esas alınarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır. Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

Açıklamada Kadın Meclisinin bu sürecin takipçisi olacağı ifade edildi.