Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi

12.03.2021 22:37

Son dakika habere göre HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "Oğlum orada değildi diyorlar, yalanları bir bir çıkıyor" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl...

HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi

Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "Oğlum orada değildi diyorlar, yalanları bir bir çıkıyor"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Celil Begdaş'ın oğluna teröristler tarafından zorla açıklama yaptırılmasına tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 557'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16), dün terör örgütü PKK'ya yakın sitelere ailesinin çadır önünden kalkmasını istediğini belirten bir konuşma yaptı.

HDP İl Binası önünde çocukların zorla konuşturmalara tepki gösteren aileler, açıklama yaptı. Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eyleme devam ettiğini belirtti. Aydın, "Eylemimiz sonuç veriyor, HDP ve PKK bu sonuçtan rahatsız. Geçenlerde Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi açıklama yaptı, eylemi bırakıp gelin çocuklarınızı göstereceğiz diye. Hani bunlar çocuklarımızı götürmemişti, 14 yaşındaki çocuğu silah zoruyla konuşturuyorlar, çocuk kendi iradesiyle orada olduğunu söylüyor. Ben buradan tüm Türkiye'ye soruyorum, 14 yaşındaki bir çocuğun iradesi olur mu? Bu çocuklarımızı mağaralarda ölüme terk ediyorlar, artık herkes Selahattin Demirtaş'ın ve ağabeyinin iç yüzünü görsün. Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla çocuklarımız dağa gitti, kendisi ağabeyine teslim etti. Ağabeyi de şimdi çocuklarımızla birlikte bizi tehdit ediyorlar, eylemi bırakmamızı istiyorlar. Devlet terörle mücadeleyi bırakmayacak, artık 14 yaşındaki çocukları dağa götüremiyorlar, eylemimizden rahatsız oluyorlar. HDP'ye oy veren Kürt vatandaşlarına sesleniyorum, bizde sizin gibi Kürt'üz, artık HDP'nin iç yüzünü görün" dedi.

"Ben bir baba olarak sonuna kadar evladımın peşinde olacağım"

Evladı zorla konuşturulan baba Celil Begdaş, oğlunun Kürtçe bilmediğini ve zorla konuşturduklarını aktararak, evladı gelinceye kadar çadırı terk etmeyeceğini söyledi. Begdaş, "Bana bu çocuk burada değil dediler, HDP benim evimi yıktı. Benim ne gündüzüm ne de gecem var, CHP'den Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel geldi, bize namus sözü verdiler oğlumu getireceğini söylediler. Benim oğlum Kürtçe bilmiyordu, evet ben Kürt'üm inkar da etmiyorum oğlumu zorla konuşturdular. Ben kendi irademle geldim, evimi yıktılar, ciğerimi yaktılar yetmiyor çocuğumu zorla konuşturuyorlar. Hani oğlum orada değildi, bakın nasıl yalanları çıktı orada. Ben bir baba olarak sonuna kadar evladımın peşinde olacağım, ya bizim evlatlarımız ya da bizim ölümüz, biz buradayız, bunlar sıkışmışlar devlet silahı bıraksın diyorlar, devlet silah bırakmaz, silah bıraktırır. Buradan sesleniyorum, bizim çocuklarımızı bize verin, gelip ne yaparsanız yapın artık yeter. Biz buradayız evlatlarımız gelmeden kalkmayacağız, oğlum gel artık dayanamıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi
Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi
Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi
Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti         
23:02
Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi Hubble Uzay Teleskobu, Dünya ile çok benzer yeni bir atmosfer oluşturan öte gezegen görüntüledi         
22:57
CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi         
22:37
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi         
22:24
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 23:12:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: HDP önündeki aileler, teröristlerin çocuklarına zorla açıklama yaptırmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei