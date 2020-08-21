Son dakika haberleri | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde - Son Dakika

Son dakika haberleri | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde

Bir son dakika haberine göre - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde Ailelerin direnişi devam ediyor Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 354'üncü gününde devam ediyor.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde

Ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 354'üncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 354'üncü günde de sürüyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete evlat nöbetine devam eden Hatice Ay, 354'ncü gündür eyleme devam ettiğini, sonuna kadar da devam edeceklerini söyledi. Oğluna eve dönmesi çağrısında bulunan anne Ay, "Muhammed oğlum eve dön. Gel devlete teslim ol. Cezaevi yok, hapis yok. Sen hastasın, beş senedir senin için hasta olmuşum. Çocuğumu almadan buradan kalkmayacağım zaten. Sonuna kadar buradayım. Sağ olana kadar ben burada devam edeceğim. Adalete, devlete güveniyorum. Allah'ın izniyle inşallah onu getirirler. Çocukların hepsini HDP götürüyor. HDP aracılık yapıyor" dedi.

Son dakika haberleri | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:52

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354'üncü gününde - Son Dakika
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