Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde - Son Dakika

Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde

Son dakika haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde

Ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 388'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine devam ediyor.

"Desinler, senin oğlun buradan gitmemiş, ben burayı terk ederim"

Acılı baba Celil Begdaş, resmiyette 388 gündür burada olduklarını ama kendisinin 16 aydır HDP'nin kapısından hiç ayrılmadığı söyledi. Kapıdan ayrılmadıklarını, buradaki ailelerin hepsinin çocuklarını istediklerini belirten Begdaş, "Hepsi perişan. Hiçbir tane milletvekili çıkıp bir şey demiyor, hepsi içerideler sesim onlara gidiyor. Yalnız benim oğlum buradan gitti. Dava açtım onlara mahkemede de belli oldu, benim oğlum buradan gitti. Oğlumun montu burada çıktı, oğlumun kimliği de içinde çıktı. Bütün çocuklar buradan gitmiş. Ben buradan bir Kürt olarak onlara sesleniyorum. Çıksın desinler, senin oğlun buradan gitmemiş. Ben burayı terk ederim. Kim bu çocuklara sebep olmuşsa Allah onun evini yıksın" dedi.

Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde
Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388'inci gününde - Son Dakika

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