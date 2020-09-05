DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, Muş'un Malazgirt ilçesinde, 6 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf Budak için gelen Mehmet Zeki Budak ile 145 oldu. Budak, oğlunu bulmak için evini satmak zorunda kaldığını belirterek, "Oğlumu HDP götürdü. Sorumlusu onlardır. Memlekette ne kadar yer varsa oğlumu aradım. Oğlumun izini altı senedir bulamadım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor.