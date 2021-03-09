Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu - Son Dakika

Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu

09.03.2021 14:06
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 554'üncü günde de sürüyor.

HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 554'üncü günde de sürüyor. Aile sayısı, 2014 yılında 17 yaşındayken, Batman'da PKK tarafından kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan'ın katılmasıyla 214 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.?'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

HDP önünde eylem yapan aile sayısı, 2014 yılında 17 yaşındayken, Batman'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan'ın katılmasıyla 214 oldu. Yenidoğan, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuklarını söyledi. Evladına teslim olması için de çağrı yapan Yenidoğan, "Oğlumun PKK'da olduğunu biliyoruz. Çocuğum beni seviyorsa çocuğum beni özlüyorsa gelmesini bekliyorum. Bütün anneleri televizyonlarda gördüm ve destek almak için ben de buraya geldim. Ben, oğlumu HDP'den istiyorum. İstiyorum ki oğlum gelsin, ona zarar gelmesin. HDP'den istedik, vermediler. Çocuğun biz de yok, dediler; ama onlarda olduğunu biliyorum. Onlarda değilse nerede çocuklarımız?" dedi.

Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu
Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu - Son Dakika


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