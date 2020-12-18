Son dakika haberleri! 'Hediye Karavanı'nın ilk durağı Malatya oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! 'Hediye Karavanı'nın ilk durağı Malatya oldu

18.12.2020 00:58
Son dakika haberleri! 'Hediye Karavanı'nın ilk durağı Malatya oldu, System.String[]

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırı Doğu Anadolu'daki ilk durağı Malatya'ya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırı Doğu Anadolu'daki ilk durağı Malatya'ya geldi. İçerisinde parmak taş, dokuztaş ve mangala gibi geleneksel oyun setlerinin bulunduğu hediye paketleri Malatya'da 500'ün üzerinde çocuğa verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen 'Hediye kervanı' projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14 şehri dolaşacak olan 'Hediye Kervanı' ilk durak yeri olan Malatya'ya ulaştı. Malatya'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende pandemi nedeniyle temsili olarak 3 çocuğa hediyeleri verilirken, yaklaşık 500 hediye ise belirlenen çocuklara dağıtılacak.

Törende ilk olarak söz alan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, bu yıl pandemi nedeniyle oyun kervanı yerine çocukların hediyelerini direk evlerine ulaştırmak istediklerini söyledi. Pandemi sürecinde çocukların evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir projeyle yola çıktıklarını ifade eden İsot, "Bu süreçte çocukların ekranlardan biraz daha uzak durmalarını da hedefliyoruz" dedi.

Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ise, bakanlığın çocuklar ile ilgili başlattıkları tüm kampanyaları sürdürdüklerini belirterek, etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Törende son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, çocuk gülerse dünya güler diyerek, geleceğin emin ellere bırakılmasının isteniyorsa çocukların yüzlerinin daime gülmesi için çalışılması gerektiğini söyledi. Dünya olarak zor bir süreçten geçildiğini belirten Baruş, pandeminin toplumun tüm kesimlerini etkilediği gibi çocukları da psikolojik olarak etkilediğini söyledi. Bu süreçte çocukların uzaktan eğitim ile evlerinde olduğunu aktaran Baruş, "Bu eğitim süreci dışında da vakitlerini boşa geçirmeme adına kültürümüzden miras olarak kalan geleneksel birçok oyunu evlerinde oynama fırsatı bulacaklar. Bu hem çocukların ruhsal ve fiziksel olarak geliştirecek hem de kültürümüzün unutulmaması adına önemli olacak" dedi.

Geçmişte çocukların sıklıkla oynadıkları geleneksel sokak oyunlarının artık unutulmaya yüz tuttuğunu da belirten Baruş, "Yeni nesil çocuklarımız bu oyunları unutma aşamasına geldi. Sanal dünya onları ekran başına mahkum etti. Bu Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun hem çocuk oyunlarının yaşatılması hem de geleneksel oyunları evlerde de oynanması için başlattığı projenin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Baruş, bugünkü tören ile sembolik olarak 3 çocuğa hediyelerini verildiğini, geri kalan çocuklara ise hediyelerinin evlerine ulaştırılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından çocuklara geleneksel oyunların yer aldığı hediye paketleri teslim edildi.

Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımcının yer aldığı programa, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ile kurum yetkilileri de katıldı. - MALATYA

Doğu Anadolu, oyunlar, Malatya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'Hediye Karavanı'nın ilk durağı Malatya oldu - Son Dakika


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