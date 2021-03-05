Son dakika haberleri: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerin Türk bayrağına sarılı naaşı, devlet töreni için Elazığ 'dan Ankara 'ya uğurlandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile beraberindeki askerleri taşıyan, 'Cougar' tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucu helikopterin, Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterdeki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49), Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34), Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40), Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45), Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit olurken, 2 asker de yaralandı.