Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar

21.04.2022 10:44
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar

Son dakika haberine göre ERZURUM'daki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan tekstil atölyesinde hem öğrenciler eğitilecek hem de düzenlenecek kurslarla yetiştirilecek kadınlar tekstil sektöründe iş sahibi olacak.

ERZURUM'daki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan tekstil atölyesinde hem öğrenciler eğitilecek hem de düzenlenecek kurslarla yetiştirilecek kadınlar tekstil sektöründe iş sahibi olacak.

Yakutiye ilçesindeki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Erzurum'da Tekstil Doğuyor Hamidiye İstihdamla Buluşturuyor' projesine, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) destek aldı. Erzurum'da kurulan tekstilkentteki fabrika ve atölyelerin nitelikli çalışan eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, atıl durumdaki bir binanın tadilatı yapılarak 40'tan fazla modern tekstil makine ve ekipmanları yerleştirilerek atölye kuruldu. Atölyelerde düzenlenen ilk etap eğitimlerde 100 kadın katıldıkları kursu başarıyla geçerek tekstil sektöründe istihdam edildi.

OKULLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYORHamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı ve teknolojileri bölümü öğrencilerinin de eğitim gördüğü atölyede, Erzurum'daki yatılı bölge okullarının pansiyonlarının nevresimleri üretiliyor. Modern makinelerle hem ders görüp hem de üretim yapan öğrenciler, kendilerini de moda tasarımı alanında yetiştiriyor.

Modern makinelerle donatılan tekstil atölyesinde okulun alt yapısının daha da güçlendiğini belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi İstek Bulut, "Buradan yetişen öğrencilerimiz mezun oldukları zaman hem iş bulmaları kolay olacak hem de isterlerse kendi iş yerlerini açabilecekler. Tekstil atölyesini eğitimde kullanmanın yanında kadın iş gücünü sektöre kazandırmak için de bir imkan sağladı. Şimdiye kadar açtığımız kurslara katılan 100 kadını eğiterek, Erzurum'daki tesislerde iş sahibi olmalarını sağladık. Zaten atölyenin kurulmasındaki amaç hem mesleki eğitimin güçlendirilmesi hem de tekstil sektörü için nitelikli insan kaynağı oluşturmak. Okulda kurduğumuz eğitim merkeziyle iş garantili kurslar açarak tekstil sektörünün insan kaynağını desteklemeyi planlıyoruz. Güçlü altyapısı, proje konusunda deneyimli ve güçlü eğitim kadrosuyla hem eğitim verip hem de kadınlarımızı istihdam garantili kurslarla iş sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar
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Anadolu Lisesi, Hamidiye, Erzurum, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hem öğrenci yetiştirecek hem de kadınları tekstil sektörüne kazandıracaklar - Son Dakika


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