Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede - Son Dakika

Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede

05.04.2021 10:12

Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede Mersin'de 39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan'ın, kızının tıp fakültesini kazanmasıyla başlayan aynı hastanede çalışma hayali gerçek oldu Ebe hemşire Sakine Doğan: "Çok şükür Allah'a hayalimiz gerçek oldu" Cildiye Uzmanı Dr.

Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede

Mersin'de 39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan'ın, kızının tıp fakültesini kazanmasıyla başlayan aynı hastanede çalışma hayali gerçek oldu

Ebe hemşire Sakine Doğan:

"Çok şükür Allah'a hayalimiz gerçek oldu"

Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman:

"Annemin yıllardır çalıştığı hastanede birlikte çalışmak benim için çok güzel bir deneyim oldu"

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan'ın, kızının tıp fakültesini kazanmasıyla başlayan aynı hastanede çalışma hayali gerçek oldu. Kadın doğum servisinde görev yapan ebe hemşire Doğan, kızı Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman ile Erdemli Devlet Hastanesi'nde birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Dr. Yasemin Akman pandemi döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğu bu süreçte ayrıca anne kız olarak da birbirlerine destek olduklarını belirtti.

39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan, 2002 yılında kızının tıp fakültesini kazanmasıyla 'Acaba kızımla aynı hastanede görev yapar mıyız' diyerek bunun hayalini kurmaya başladı. Kızı Yasemin Akman'ın doktor olup tayininin yaklaşık 1 ay önce Kahramanmaraş'ta görev yaptığı hastaneden Erdemli Devlet Hastanesi'ne çıkmasıyla bu hayali gerçek oldu.

Ebe hemşire Sakine Doğan, "39 yıllık ebeyim. 30 yılı aşkındır Erdemli Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Kızım tıp fakültesini kazandığından beri beraber aynı hastanede çalışmak hayalimdi. Çok şükür Allah'a hayalimizde gerçek oldu. Çok mutluyuz. Kızımın insanlığa yararlı olacağına inanıyorum. Erdemli halkına da yararlı olacağına inanıyorum. Kendisine kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Çocukken annemi ziyaret ettiğim hastanede doktor olmak çok güzel"

Uzman Dr. Yasemin Akman da, "Annemle aynı hastane de çalışıyoruz. Annemin yıllardır çalıştığı hastanede birlikte çalışmak benim içinde çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutluyum. Çocukken annemi ziyarete geldiğim hastane de doktor olarak çalışmak gerçekten çok güzel. Annem yıllardır bu hastanede insanlara hizmet ediyor. Bu hastanede onunla birlikte devam etmek benim içinde çok güzel olacak" diye konuştu.

Birlikte çalıştıkları ilk günün heyecan verici olduğunu anlatan Dr. Akman, "Hele ki pandemi döneminde birlikte Covid-19 ile birlikte savaşmak gerçekten çok güzel.

İnşallah daha iyi hizmetlerde bulunmak isterim. Bütün sağlık çalışanlarının birbirine destek olduğu bir ortamda anne kız birbirimize destek olmamızda çok güzel oldu. Bütün sağlık çalışanlarına pandemi döneminde kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede

Devlet Hastanesi, Sakine, Mersin, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede - Son Dakika


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