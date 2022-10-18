Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
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Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS

18.10.2022 18:15

Son dakika haberleri... KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı (41) tabanca ile öldüren, yanındaki arkadaşı Sinem Ç.'yi de yaralayan polis memuru Hasan Solak'a (44), 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı (41) tabanca ile öldüren, yanındaki arkadaşı Sinem Ç.'yi de yaralayan polis memuru Hasan Solak'a (44), 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve hemşire arkadaşı Sinem Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, Sinem Ç. ise yaralandı.

Olaydan sonra tutuklanan Hasan Solak hakkında; 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına sanık Solak, Fatma Solak'ın yakınları ile avukatlar katıldı.

Hasan Solak, pişman olduğu yönündeki eski savunmalarını tekrarladı. Mütalaasını veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti; Hasan Solak'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. (DHA)

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KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası
Kaynak: DHA

Hasan Solak, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
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