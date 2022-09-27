Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

KİLİS'te hemşire eşini tabancayla öldüren, bir hemşireyi de yaralayan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan polis memuru Hasan Solak, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta, Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve arkadaşı S.Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, yaralanan S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Solak, tutuklandı ve 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan sanık Hasan Solak, daha önceki duruşmadaki ifadelerini tekrarladı. Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar vermek üzeri duruşmayı 18 Ekim tarihine erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Fatma Solak'ın yakınlarının avukatı Erdal Emir, Polis memurunun hastane önünde canice eşini öldürmesi davasının ikinci celsesi görüldü. Mahkeme heyeti zanlının tutuklunun halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim tarihine erteledi. Biz mahkemeye zanlının tasarlayarak, canavarca katlettiğinden, kayınvalidesini öldürememekten infialle bu suçu işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için taleplerde bulunduk. 18 Ekim tarihinde mahkeme tarafından karar verilecek dedi.