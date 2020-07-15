Son dakika haberleri | Hendek'te 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hendek'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika habere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hendek protokolü Hendek'li şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hendek protokolü Hendek'li şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hendek'te şehit kabirleri ziyaret edildi. Ziyarete, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Tüm Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Emin Kula, Hendek Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrakoğlu'nun yanı sıra Vakıflar Bankası Hendek Şube Müdürü Seydi Çetinkaya şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Hendek Müftüsü Murtaza Gür tarafından Şehitlerin kabri başında dualar okunarak ziyaret sona erdi. - SAKARYA

Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hendek'te 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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21:27
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20:56
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