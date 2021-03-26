Son dakika haberleri! Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Yalıkavakspor'da 5 kişi Kovid-19'a yakalandı
26.03.2021 17:25
Son dakika haberler: Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Yalıkavakspor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Yalıkavakspor'da 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, EHF Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını 28 Mart Pazar günü konuk edecek Yalıkavakspor'da Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.
Testlerde, 4'ü sporcu ve 1'i teknik heyetten olmak üzere toplam 5 kişinin pozitif sonuç verdiği aktarıldı.
Yaşanan bu gelişme üzerine Lokomotiva Zagreb müsabakasının da iptal edildiği öğrenildi.
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