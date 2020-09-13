Son dakika... Her şey 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' diye - Son Dakika

Her şey 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' diye

Bursalı iş adamı çocukların gönlünü fethetti

BURSA - Bursa'da bir iş adamı çocukluk hayali olan proje ile çocukların gönüllerini fethetti. Mahalle mahalle, köy köy gezen iş adamı Muhsin Şaşmaz, bir kasa dolusu oyuncağı çocuklara hediye etti.

Bursa'da bir iş adamı çocukken hiç oyuncağı olmadığı için, büyüdüğünde zengin olursa, tüm çocuklara oyuncak dağıtacağı hayalini bu günlerde gerçeğe çevirdi. Kendi gibi imkanı olmayan çocukları bulup sevindireceği projeyi başlatan iş adamı Muhsin Şaşmaz, 'Oyuncaklar Muhsin abiden' diye bir karavan oluşturdu. 'Oyuncaksız Çocuk kalmasın' sloğanı ile karavan doldurduğu yüzlerce oyuncakla, mahalle mahalle, köy köy dolaşmaya başladı. Hafta sonu kamyonetinin arkasına bağladığı karavan ile Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir mahallesine gelen Muhsin Şaşmaz, çocuklara kendi elleriyle oyuncakları hediye etti.

Ummadıkları anda kendilerine hediye edilen oyuncakla mutlu olan çocukların sevinci gözlerine yansıdı. Hedefinde Bursa'nın tüm köy, mahalle ve hastanelerde yatan çocukların olduğunu ifade eden Şaşmaz, projenin daha başında olduğunu söyledi. Şaşmaz. "Köyde biz oyuncak diye karpuz kabuğuna ip bağlayıp gezerdik. Hep hayal ederdim. Birisi olsa da gelip bize oyuncak dağıtsa ne güzel olur diye. Tabi birisi gelip bize oyuncak dağıtmadı. Bende kendi kendime söz verdim. Eğer bir gün imkanım olursa çocuklara oyuncak dağıtacağım. Çünkü çocukların oyuncaksızlığını ben çok iyi biliyorum. Bu gün de artık o gün ve Allah bize nasip etti, böyle bir proje yaptık. Yine projemiz için çevremizdeki dostlarımızdan da yardım alıyoruz" dedi.

İş adamı Şaşmaz, hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için çıktıkları yolculuklarına devam edeceklerini söylerken, umarım her ilde bir Muhsin abi çıkar diye de temenni de bulundu.