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Son dakika haberleri | HEVSEL ÇİFTÇİSİ, YOL İSTİYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri | HEVSEL ÇİFTÇİSİ, YOL İSTİYOR

11.11.2021 10:37
Son dakika haberleri | HEVSEL ÇİFTÇİSİ, YOL İSTİYOR

Son dakika haberleri... UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde tarımla uğraşan üreticiler, kış aylarında çamur nedeniyle sebze ve meyvelerini taşımakta güçlük çektiklerini belirterek, yollarının yapılmasını istediler.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde tarımla uğraşan üreticiler, kış aylarında çamur nedeniyle sebze ve meyvelerini taşımakta güçlük çektiklerini belirterek, yollarının yapılmasını istediler.

Sur ilçesinde yer alan Dicle Nehri kıyısında bulunan ve kavak çiftçiliğinin yanı sıra domates, patlıcan, biber, üzüm, karpuz, elma, erik, şeftali, roka, dereotu ve marul gibi ürünlerin üretildiği 3 bin hektarlık UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çiftçiler, özellikle kışın çamurdan geçilmeyen yollara çakıl taşı ya da mucur dökülmesini istiyor. Ürünlerini taşırken sıkıntı çektiklerini, araçlarının zaman zaman çamura saplandığını ifade eden üreticiler, bahçeleri gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için de yürüyüş parkurlarıyla, bisiklet yollarının da yapılmasını istiyoruz.

'SEBZE VE MEYVE KALİTELİ OLARAK UCUZA SATILIR'

Hevsel Bahçeleri'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan Hikmet Sezgin, 'Yollarımız yok. Bundan önce de menfezlerimizin yapılması lazım. Hevsel, UNESCO'ya girdiği için asfalt olmuyor. Bu nedenle yollara dağ malzemelerinin kullanılması gerekiyor. İnsanlar yürüyüşe geldikleri zaman yollar çamur olduğunda bir daha gelmiyorlar. Yürüyüş parkurları olsun, bisiklet yolları olsun bu gibi hizmetler yapılabilir. Mesela üniversiteden iki haftada bir burada yürüyüşe geliyorlar. Ayrıca Hevsel'de üretilen sebze ve meyve gibi ürünlerin pazarlama sorunu var. Burada ana arterlere yapılacak yollardan sonra üretici sebze ve meyvelerini bahçelerinin yanında yol kenarında tezgah kurarak tüketiciye sunabilir. Böylece ürünler taze şekilde tüketiciye ulaşmış olacak. Bu olursa halk sebze ve meyvesini kaliteli olarak ucuza alabilir' dedi.

'TEK SIKINTIMIZ YOL'

Hevsel çiftçilerinden Garip Uğurlu da, "Arabalarımız hep çukurlarda, kalıyor. Yüklerimizi taşıyamıyoruz. Buraya mucur dökmelerini istiyoruz. Hevsel çiftçisi olarak tek sıkıntımız yol. Başka da bir sıkıntımız yok" diye konuştu. Hevsel Bahçelerinde 40 yıldan bu yana çiftçilik yapan Diyadin Uğurlu, 'Burayı UNESCO Kültür Listesi'ne aldıkları için burada yollar yapılmıyor. Bilhassa kış aylarında çamurdan çıkamıyoruz. Devletin buralara bir el atması lazım. Buraya çakıl veya mucur dökmeleri lazım. Buraya çok insanlar geliyor. Yarım metre çamurdan çıkıyoruz. Doğal görünümünü kaybetmemesi için ya mucur dökülecek yola o çamurlar kuruyacak ya da çakıl taşı döşenecek. Tek istediğimiz budur" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Hevsel Bahçeleri, Bisiklet, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | HEVSEL ÇİFTÇİSİ, YOL İSTİYOR - Son Dakika


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