Son dakika haberleri! Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman ile ilgili yeni kararlar aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman ile ilgili yeni kararlar aldı

02.03.2021 17:21
Son dakika haberleri! Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman ile ilgili yeni kararlar aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak, 'yüksek riskli' il olunmasının ardından yeni kararlar aldı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak, 'yüksek riskli' il olunmasının ardından yeni kararlar aldı.

Kontrollü normalleşme kapsamında risk gurubuna göre ayrılan iller arasında 'kırmızı' gurupta bulunan Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, alınacak tedbirler ve uyulacak kuralları açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına, İlimiz genelinde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına karar verildi.

İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süresinin; 3 saatten 4 saate yükseltilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesine karar verildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları ile ilgili kısıtlamalarının devamına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının devamına karar verildi.

İlimiz genelindeki yeme içme yerlerinin, (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) 10.00-

20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesi ve işyeri içerisinde hizmet sunamamasının devamına karar verildi.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzer i tesisler in, yeni bir kar ar alınıncaya kadar kapalı kalmasına

devam edilmesine, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesi kararının devamına karar verildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine karar verildi.

Kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili

mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara, kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine karar verildi." - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman ile ilgili yeni kararlar aldı

Hıfzıssıhha Kurulu, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hıfzıssıhha Kurulu Adıyaman ile ilgili yeni kararlar aldı - Son Dakika


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