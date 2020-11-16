Son dakika haberleri... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da başkent Yeni Delhi ve çevresinde vaka ve ölüm sayıları artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 200'ün üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 435 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bin 109'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 30 bin 548 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 8 milyon 845 bin 617'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 249 bin 579'a yükseldi.

Günlük vaka sayısı ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresindeki artışını sürdürüyor. Delhi'de son 24 saatte 3 bin 235 vaka görülürken, 95 kişi hayatını kaybetti.

Başkent ve çevresinde bu ay 15 günde 1103 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Saatte ortalama 3 can kaybı yaşandı.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 346'ya yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 338 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 301 vaka tespit edildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 193'ü yurt içi kaynaklı 223 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka sayısı 3 gündür 200'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 28 bin 769'a çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 494'e yükseldi.

Ülkedeki günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez önceki gün 200'ün üzerine çıkmıştı.