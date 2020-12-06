Son dakika haberleri... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.12.2020 10:01
Son dakika haberleri... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 644 bin 222'ye çıktı.

Ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 182'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 100 bin 792'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 631 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 37 bin 546'ya çıktı.

Bu, 663 vakanın saptandığı 5 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Güney Kore'de virüse yakalanan 29 bin 128 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 5 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 545'e çıktı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 619'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 706 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı         
08:52
"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum         
08:23
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü         
07:58
Uyuşturucu tacirinin Uyuşturucu tacirinin "Bel ağrısı için takıyorum" dediği korsenin içinden 780 gram esrar çıktı         
00:59
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 10:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei