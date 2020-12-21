Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 24 bini aşarken, Güney Kore'de 5 günün ardından ilk kez 1000'in altına indi. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 337 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 55 bin 560'a çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 606 bin 111 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 333 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 145 bin 810'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2'i yurt içi kaynaklı, 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning ve Heilongjiang eyaletlerinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 852 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 900 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 926 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 50 bin 591'e çıktı.

Son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 698'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 35 bin 155 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni vaka sayısının son 5 günün ardından ilk kez 1000'in altına indiği ülkede, vakaların yoğun olarak görüldüğü başkent Seul ve komşu Gyeonggi ile Incheon kentlerinde 5'ten fazla kişinin biraraya geldiği toplantılar yasaklandı.

Öte yandan Ulusal Mahkeme İdaresi, mahkemelere faaliyetlerine 3 hafta ara verme önerisinde bulundu. Kurum, mahkeme salonlarında bulaşı önleyebilmek için yargıçlardan, 22 Aralık'tan itibaren duruşmaları ertelemelerini istedi.