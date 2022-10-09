Eyaletin vahşi hayvanları koruma müdürü Kumar Gupta, kaplanın insan yaşamı için tehlikeli olarak değerlendirildiği için operasyon başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü - Son Dakika

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