Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı - Son Dakika

Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı

02.05.2021 13:57

Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kayıtlara geçti. Sağlık sisteminin çöktüğü ve krematoryumlarda yer kalmayınca koronadan hayatını kaybedenlere ait cansız bedenlerin sokaklarda yakıldığı ülkede aşı konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Korona virüs salgınında dün günlük 400 bin vaka sayısını aşan dünyadaki ilk ülke olan Hindistan'da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı

TOPLAM VAKA SAYISI 20 MİLYONA YAKLAŞTI

Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye yükseldi. Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 19 milyon 557 bin 457'ye ulaştığı bildirildi.

Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı

OKSİJEN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE YAŞANAN ÖLÜMLER DE ARTTI

Hastanelerde yatak sayısının yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dün Delhi'deki Batra Hastanesi'nde oksijenin bitmesi nedeniyle 12 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Andhra Pradesh eyaletindeki 2 hastanede oksijenin tükenmesi sonucu toplam 16 kişi ve Delhi'deki Gurgaon bölgesinde de 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı

AŞI KONUSUNDA CİDDİ BİR KRİZ YAŞANIYOR

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da ülke içinde aşı sıkıntısı yaşanıyor. Aşıların yetersiz kalması nedeniyle ülkede üretilen AstraZeneca aşısının ihracatı geçici olarak durduruldu.

YER KALMAYINCA SOKAKTA YAKIYORLAR

Öte yandan cansız bedenlerin krematoryumlarda yakıldığı ülkede büyük bir sorun patlak vermiş; krematoryumlarda yer kalmamıştı. Bu sebeple hayatını kaybeden insanlar sokaklarda yakılmaya başlanmıştı.

Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Can: Arkaşimiz insanlarin yakmasiyla ilgili müslüman olduğuna şükür ediyor ama bunu bile anlmyacak kadar cahilsiniz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan : Ne bu rezillik cc bile yokmuş pislikten oluyorlar allah oradaki müslümanları korusun hijyen yok maske ile sadece bu işler olmuyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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