Son dakika haberleri! Hindistan'da çiftçiler, hükümetin yeni tarım yasalarını askıya alma teklifini reddetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hindistan'da çiftçiler, hükümetin yeni tarım yasalarını askıya alma teklifini reddetti

21.01.2021 20:05
Son dakika haberleri! Hindistan'da çiftçiler, hükümetin yeni tarım yasalarını askıya alma teklifini reddetti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre YENİ Hindistan'da çiftçiler, hükümetin yeni tarım yasalarını askıya alma teklifini geri çevirdi.

YENİ Hindistan'da çiftçiler, hükümetin yeni tarım yasalarını askıya alma teklifini geri çevirdi.

Hindistan'da çiftçilerin yeni tarım yasalarına karşı protestoları 57. gününe girerken, çiftçi liderleri, hükümetin yeni düzenlemeleri 18 ay boyunca askıya alma ve yasaların çiftçilerin talepleri dikkate alınarak incelenmesini sağlayacak bir komitenin kurulması teklifini reddetti.

Çiftçi sendikalarının oluşturduğu koalisyon Birleşmiş Çiftçiler Cephesi, yaptığı açıklamada, hükümetin önerisini reddettiklerini ve yasaların tamamen yürürlükten kaldırılmasından daha azına razı olmayacaklarını bildirdi.

Hint hükümetinin yaygın protestolara neden olan tarım reformu

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkent Yeni Delhi'ye doğru hareket etmişti.

Kasım ayından itibaren Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının ağır borç yükü altında olduğu ifade ediliyor.

Hindistan'da son olarak Yüksek Mahkeme, yasalarla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Narendra Modi hükümeti ve çiftçiler arasında dün gerçekleştirilen 10. tur görüşmelerde, çiftçi liderlerine yasayı askıya alma teklifi yapılmıştı.

Yeni Delhi, Çiftçi, India, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hindistan'da çiftçiler, hükümetin yeni tarım yasalarını askıya alma teklifini reddetti - Son Dakika


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