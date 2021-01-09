Son dakika haberleri: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu

İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım