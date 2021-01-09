Son dakika haberleri: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek yaşamını yitirdi
09.01.2021 09:55
Son dakika haberler... Hindistan'ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.
Hindistan'ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.
Hint polisi, Maharaştra eyaletinin Bhandara kentinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde yangın çıktığını bildirdi.
Yangında 10 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve 7 bebeğin kurtarıldığını belirten polis yetkilileri, yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini kaydetti.
Hayatını kaybeden bebeklerin 1 ila 3 aylık olduğu kaydedildi.
Son Dakika Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi "Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım