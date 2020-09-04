Son dakika haberleri... Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama : 9 ölü

Hindistan 'daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Cuddalore Bölgesi'nin merkezinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 9 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Hint medyası, meydana gelen patlamada fabrika sahibinin de hayatını kaybettiği belirtildi. 5 kadın olay yerinde yaşamını yitirirken 4 kadın ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

GEÇEN YIL DA 22 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçen yılın Eylül ayında da Hindistan'ın Pencap eyaletinin Batala bölgesinde yer alan bir havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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