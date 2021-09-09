Polis yetkilileri, çarpışma sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin kaybolduğunu ve 42 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri 'nde iki teknenin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, bir kişi öldü, 30 kişi kayboldu - Son Dakika

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