Son dakika haberleri! Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi, silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, silahlı saldırganların Cammu Keşmir'in Anantnag kentinde Dar'ın evine zorla girerek kendisi ve eşine ateş açtığını bildirdi.

Yetkililer, ağır yaralanan Dar ve eşinin, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

BJP Cammu Keşmir sözcüsü Altaf Thakur yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Thakur, bir an evvel faillerin yakalanması gerektiğini kaydetti.