Son dakika haberleri: Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderinin evine düzenlenen el bombalı saldırıda, bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Saldırıda aralarında Singh ve 3 yaşındaki yeğeninin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı