Son dakika haberleri | Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Kazadan kurtulanlar, ters yönden hızlı bir şekilde gelen kamyonun traktöre çarptığını anlattı.

Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumun ciddi olduğunu ifade etti.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri Andra Pradeş eyaletinin Krişna bölgesinde çimento yüklü kamyonun, 26 kişiyi taşıyan traktöre çarptığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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