Son dakika haberleri! Hindistan'da kimyasal madde üretilen tesiste patlama: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde kimyasal madde üretilen bir tesiste kazanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Cuddalore bölgesindeki bir tesiste yerel saatle 07.45'te kimyasal madde üretiminin yapıldığı kazan patladı. Patlamanın ardından yayılan gaz nedeniyle 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere 4 görevlinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların Cuddalore Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - CHENNAİ