Son dakika haberleri: Hindistan'da Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 5 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın güneybatısında Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 isyancı öldü.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Maharaştra eyaletinin Gadchiroli bölgesinde ormanlık alanda güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 5 isyancının öldüğünü kaydeden yetkililer, güvenlik güçlerinin, isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiğini belirtti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.