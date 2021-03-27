Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! - Hindistan'da pazarda korkutan yangın
27.03.2021 00:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da pazarda korkutan yangın Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.
- Hindistan'da pazarda korkutan yangın
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine Pune kentinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede civardaki binalara yayılırken, binalar ve evler alev alev yandı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, şu ana kadar yaralı veya ölü olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin, pazara çıkan yolun tıkanıklığı nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.
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