Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm

18.05.2021 16:31

Bir son dakika haberine göre - Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 329 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

- Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 329 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da günlük ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 263 bin 533 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 25 milyon 228 bin 996'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 329 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 278 bin 719'a ulaştı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı haftalar sonra ilk kez Pazartesi günü 300 binin altına düşerken, ölüm sayısındaki artış devam ediyor. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kıyıya vuran cesetler merak konusu oldu

Ölüm sayısındaki artış sürerken Hindistan polisi ise Ganj Nehri kıyılarına vuran ve sığ kum mezarlarına gömülmüş halde bulunan cansız bedenleri araştırıyor. Cuma günü etki olan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj kentinde nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cansız bedenleri açığa çıkarmıştı. Yetkililer nehir kenarındaki cenaze törenlerinin uzun yıldır yapıldığını söylese de salgın sırasında görülen çok sayıda cansız beden merak konusu oldu. Eyalet Hükümet Sözcüsü Navneet Sehgal Pazar günü yaptığı açıklamada, yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Covid-19 kurbanına ait cansız bedenin nehirlerden çıkarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bahse girerim ki bunların Covid-19 ile ilgisi yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bazı köylüler ise dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle ölülerini alışıldığı gibi yakmadıklarını, bunun yerine nehirlere veya nehir kenarlarında mezar kazarak onları gömdüklerini ifade ediyor.

Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm
Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, India, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 329 ölüm - Son Dakika


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