Hindistan'da yeni tarım reformunu protesto eden çiftçiler ülke çapında grev ilan etti.

BBC'nin haberine göre, çiftçiler, aleyhlerine olduğunu iddia ettikleri yeni tarım yasalarına ilişkin hükümetle yürütülen görüşmelerin ardından grev kararı aldı.

Hint çiftçiler, hükümetle yürütülen 5'inci tur görüşmeden de sonuç çıkmadığı gerekçesiyle ülke çapında greve gitti.

Taraflar arasındaki son görüşmelerde çiftçiler, hükümetin, mahsul fiyatlandırmasını düzenleyen yeni yasalarının tartışmalı bazı hükümlerini değiştirme teklifini reddederek söz konusu tarım reformunun tamamen yürürlükten kaldırılması taleplerini yinelediler.

Grev çağrısına en az 15 muhalefet partisi destek verirken Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'ın partisi, çiftçilerin toplandığı sınır hattını ziyaret eden Kejriwal'ın ev hapsine alındığını iddia etti.

Yetkililerin çiftçilerle yarın bir görüşme daha yapması bekleniyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), reformların çiftçilerin gelirlerine zarar vermeyeceğini açıkladı ancak çiftçiler ikna olmadı.

On binlerce çiftçi son 12 günde başkent Delhi'yi kuşatma altına alıp oto yolları kapatırken, yetkililer, şehrin giriş çıkışlarına polis konuşlandırdı.

Çiftçiler, reformun mahsul fiyatlarını etkileyeceğini söylüyor

Hükümet, yasalarda bazı değişiklikler yapılacağını kaydetse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını düşüreceğini belirtiyor.

Söz konusu tarım reformuyla hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.