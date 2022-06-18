Hindistan Başbakanı Narendra Modi , sosyal medya hesabından, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ile görüştüğünü belirterek, "Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum." açıklaması yapmıştı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), eyalette 28 ilçede devam eden sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,8 milyondan fazla kişinin de selden etkilendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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