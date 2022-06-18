Son dakika haberleri... Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi

18.06.2022 21:06
Son dakika haberleri... Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi

Son dakika haberleri: Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletlerindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletlerindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), eyalette 28 ilçede devam eden sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,8 milyondan fazla kişinin de selden etkilendiğini bildirdi.

Meghalaya Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (SDMAM) yetkilileri de eyalette 2 günde 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Assam'da selden etkilenen yaklaşık 3 bin bölgeden 108 bin 104 kişi yardım kamplarına sığındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ile görüştüğünü belirterek, "Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum." açıklaması yapmıştı.

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Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 13 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 13 kişi hayatını kaybetti Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hindistan'daki sellerde can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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