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Son dakika haberleri | Hindistan'ın Morityus'a bağlı Agelega Adası'nı askeri üsse dönüştürdüğü iddia edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hindistan'ın Morityus'a bağlı Agelega Adası'nı askeri üsse dönüştürdüğü iddia edildi

04.08.2021 13:12
Son dakika haberleri | Hindistan'ın Morityus'a bağlı Agelega Adası'nı askeri üsse dönüştürdüğü iddia edildi, System.String[]

Son dakika haberi: Hindistan'ın, Hint Okyanusu'nda Morityus'a bağlı Agelega Adası'nda askeri üs inşa ettiği öne sürüldü.

Hindistan'ın, Hint Okyanusu'nda Morityus'a bağlı Agelega Adası'nda askeri üs inşa ettiği öne sürüldü.

Al Jazeera'nın uydu görüntüleri, gemicilik verileri, finansal belgeler ve sahadan elde ettiği kanıtlara dayanarak oluşturduğu haberde, Morityus'un yaklaşık 1100 kilometre kuzeyindeki Agelega Adası'nda Hindistan Deniz Kuvvetlerinin askeri üs inşa ettiği iddiasına yer verildi.

Gemicilik verilerine dayanarak, Hindistan'ın limanlarından Agelega Adası'na çok sayıda inşaat malzemesi teslimi yapıldığı savunuldu.

Fotoğraflar ve ilgili verilerde ise 2019'dan bu yana 12 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğindeki söz konusu Ada'nın kuzeyinde yüzlerce inşaat işçisinin kaldığına dikkat çekildi.

Uydu fotoğraflarında da son 2 yılda Ada'nın ormanlık alanındaki değişim göze çarparken, büyük gemilerin demirlemesi için de iskeleler inşa edildiği gözlemlendi.

Ada sakinlerinin endişesi

Öte yandan Ada sakinlerinin de Diego Garcia Adası'nda yaşananların bir benzerinin tekrarından endişe duyduğu aktarıldı.

İngiltere, İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi (İHOB) içerisindeki Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı 1966'da, müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiralamıştı.

ABD'nin hemen büyük bir deniz ve hava askeri üssü inşa etmeye başladığı Diego Garcia ile Chagos Takımadaları'nda yaşayan yaklaşık 2 bin kişi, 1967-1973 döneminde zorla bölgeden çıkarılmıştı.

Ada'ya turistlerin ve medya mensuplarının girişi de yasaklanmıştı.

Morityus ile İngiltere arasında Diego Garcia'nın egemenliğine ilişkin tartışma ise sürüyor.

Hindistan'dan iddialara yönelik cevap yok

İki ülke, 2015'te yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Agelega Adası'nın deniz ve hava bağlantılarının altyapılarının ve Morityus sahil güvenlik tesislerinin geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Morityus hükümeti, Agelega Adası'nda askeri üs inşa edilmesine yönelik Hindistan ile bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, inşa çalışmalarının altyapı tesislerini kalkındırmak için gerçekleştirildiğini bildirdi.

Port-Louis yönetimi, Ada sakinlerinin yerlerinden edilmesiyle ilgili bir durumun olmadığını kaydetti.

Hindistan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ise bu iddialara yönelik cevap vermedi.

Askeri uzmanlar kanıtları yorumladı

Söz konusu kanıtları yorumlayan askeri uzmanlar ise askeri üssün Hindistan Deniz Kuvvetlerinin denizcilik devriye görevleri için kullanılacağını düşünüyor.

Uzmanlar, Yeni Delhi'nin bu girişimini Çin'in 2017'de Cibuti'de inşa ettiği askeri üsse bir cevap olarak nitelendiriyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Observer Research Vakfından (ORF) araştırmacı Abhishek Mişra, inşa edilen askeri üssün Hindistan'ın Hint Okyanusu'nun güneybatısını ve Mozambik Kanalı'nı gözetlemesini artırmak için yapılan bir istihbarat tesisi olduğunu belirtti.

Mişra, bu üssün Hindistan'a iletişim ve elektronik istihbarat toplaması için kullanışlı bir lokasyon sunacağını ifade ederek, "Üs, gemilerimizin demirlemesi ve çoğunlukla P-8I hava araçları için uçak pisti olarak kullanılacak." dedi.

Uçak pisti inşası sürüyor

Mişra'nın sözünü ettiği P-8I keşif uçakları; gözetleme, denizaltı savunma ve yüzey karşıtı harplerde kullanılabiliyor.

Agelega Adası???????'nda 800 metre uzunluğundaki mevcut uçak pisti Ada'nın sahil güvenlik görevlilerinin pervaneli uçaklarına yetiyor.

İnşa edilen yeni pistin ise 3 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Hint Okyanusu "sıcak merkeze" dönüşüyor

Avustralya Milli Güvenlik Kolejinde araştırmacı Samuel Bashfield, Hint Okyanusu'nun jeopolitik etkilerini genişletmek isteyen uluslar için sıcak bir merkeze dönüşmekte olduğunu söyledi.

Bashfield, Hint Okyanusu'nun güneybatısının Yeni Delhi için önemli olduğunu belirterek, bu bölgenin Hindistan'ın hava araçlarının gemilerini destekleyebileceği ve operasyonlar için fırlatma rampalarının kullanılabileceği alanlara sahip olduğunu ifade etti.

Çin faktörü

Söz konusu üssün kesinlikle mükemmel bir noktada bulunduğunu dile getiren Bashfield, Çin'in Hint Okyanusu'nda artan etkisine ve çeşitli askeri platformlarına işaret etti.

Ada sakinleri rahatsız

300 Ada sakini, Ada'nın Hindistan Deniz Kuvvetleri için askeri tesise dönüşmesinden endişe duyuyor.

Geçimlerini büyük oranda balıkçılık ve Hindistan cevizi yetiştiriciliği yaparak sağlayan Ada sakinleri, yaklaşık 250 milyon dolar maliyetindeki projenin kendileri için yapıldığına inanmadıklarını belirtiyor.

Ada sakinlerinden Franco Poulay, hükümetten kendileri için bir havalimanı ve hastane inşa etmelerini istediklerini ancak böyle büyük bir havalimanı talep etmediklerini söyledi.

Franco Poulay'ın kardeşi Arnaud Poulay ise kendilerinin bir iskeleye ihtiyaçlarının olduğunu ancak bunun kendi faydalarına olmadığını görebildiklerini belirtti.

Hiçbir Ada sakininin bu iskelelerde çalıştırılmadığına işaret eden Arnaud Poulay, söz konusu iskelelerin burada görevlendirilecek Hint çalışanlar için olduğunun aşikar olduğunu dile getirdi.

Hint Okyanusu, England, Diego, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hindistan'ın Morityus'a bağlı Agelega Adası'nı askeri üsse dönüştürdüğü iddia edildi - Son Dakika


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