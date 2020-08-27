Son dakika haberleri! Hindistan kabinesinde görevli bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hindistan'da Uttar Pradesh Kabine Bakanı Sidharth Nath Singh'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sidharth Nath Singh, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Singh, durumunun iyi olduğunu ve doktorların tavsiyesi üzerine evinde karantinada olduğunu ifade etti.