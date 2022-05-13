Son dakika haberleri... Hindistanlı çift, kendilerine "torun" vermediği için oğlu ve gelinine dava açtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hindistanlı çift, kendilerine "torun" vermediği için oğlu ve gelinine dava açtı

13.05.2022 11:22
Son dakika haberleri... Hindistanlı çift, kendilerine "torun" vermediği için oğlu ve gelinine dava açtı

Son dakika haberler... Hindistan'da bir çift, 6 yıldır evli olan oğluna ve gelinine, kendilerine "torun" vermedikleri için dava açtı.

Hindistan'da bir çift, 6 yıldır evli olan oğluna ve gelinine, kendilerine "torun" vermedikleri için dava açtı.

BBC'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde 61 ve 57 yaşındaki Sanjeev ve Sadhana Prasad çifti, bütün birikimlerini tek çocukları olan oğlunu yetiştirmek için harcadıklarını söyledi.

Sanjeev Prasad, 2006'da 65 bin dolar harcayarak pilotluk eğitimi için ABD'ye göndermek başta olmak üzere oğluna pek çok konuda destek verdiklerini söyledi.

Prasad çifti, emeklilikleri sırasında "oynayacak bir torunları" olacağı umuduyla şu anda 35 yaşında olan Shrey Sagar isimli oğlunu 2016'da evlendirdiklerini kaydetti.

Çift, beş yıldızlı bir otelde düğün, 80 bin dolar değerinde lüks araba ve yurt dışında balayı için de para ödediklerini ifade etti.

Açılan sıra dışı dava çerçevesinde çift, bir yılda torunları olmazsa yaklaşık 650 bin dolar tutarında tazminat talep ediyor.

Çiftin avukatı AK Srivastava, "Büyükanne ve büyükbaba olmak her ebeveynin hayali. Yıllardır büyükanne ve büyükbaba olmayı bekliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Çiftin açtığı davanın 17 Mayıs'ta mahkemede görüşülmesi beklenirken oğlu ve gelininden henüz açıklama gelmedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hindistanlı çift, kendilerine 'torun' vermediği için oğlu ve gelinine dava açtı - Son Dakika


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