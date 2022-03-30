Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

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Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan hırdavatlar bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan hırdavat malzemeleri bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.