Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

30.03.2022 17:02

Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı Arnavutköy'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan hırdavatlar bir anda yanmaya başladı.

Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan hırdavatlar bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan hırdavat malzemeleri bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı
Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı
Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı - Son Dakika


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