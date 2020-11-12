Son dakika haberleri! Hırsız zannederek oğlunu tüfekle öldüren baba serbest bırakıldı

Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yayla evinde kalan baba, oğlunu hırsız zannederek tüfekle öldürdü.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yayla evinde kalan baba, oğlunu hırsız zannederek tüfekle öldürdü. Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda oğluyla çobanlık yapan Mehmet A. (50), akşam saatlerinde evin dışından gelen sesler üzerine tüfeğini alarak kapıya çıktı. Karanlıkta göremediği kişinin hırsız olduğunu düşünen Mehmet A, seslerin geldiği bölgeye doğru tek el ateş etti. Mehmet A, ateş açtığı yere gittiğinde vurduğu kişinin, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet A. (17) olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Mehmet A'nın cesedi, incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Baba Mehmet A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Mehmet A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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