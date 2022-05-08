Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı - Son Dakika
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Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı

08.05.2022 10:05

Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattıTRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bulak mahallesinde hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinlerinin aralarında para toplayıp kurduğu kamera sistemi kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcıları yakalattı.

Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı

TRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bulak mahallesinde hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinlerinin aralarında para toplayıp kurduğu kamera sistemi kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcıları yakalattı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bulak mahallesinde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle mahalle sakinleri aralarında para toplayarak mahallenin belirlenen noktalarına güvenlik kameraları kurdu. Kurulan güvenlik kameraları sayesinde hırsızlığın önüne geçen mahalle sakinlerinin önlemi bu sefer ise dolandırıcıları yakalattı.

Kendini savcı olarak tanıtan şahıslar, mahallede yaşayan N.Ş. isimli kadını telefonla arayarak para ve ziynet eşyalarını istedi. Yanına çok sayıda ziynet eşyası ve para alan kadın, bir süre sonra yol kenarında dolandırıcılarla buluştu. Dolandırıcılarla bir süre konuşan kadının elindeki altın ve paraları alan şahıslar hızla koşmaya başladı. Yol kenarında bekleyen otomobile binerek olay yerinden ayrılan şahıslardan şüphelenen kadın durumu ailesine anlattı. Ailesinin ihbarı üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bulak ve Çilekli mahallesinde daha önce hırsızlık olayları nedeniyle kurulan güvenlik kameralarını incelemeye alan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince otomobilin plakası tespit edildi. Aracın şehir dışına çıktığını da tespit eden JASAT ekipleri başka illere bilgi verdi. Aracın Tunceli'ye gittiği bilgisi üzerine Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent girişinde durdurulan araçta arama yapan ekipler, S.G. ve R.B. isimli şahısları altın ve paralar ile yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı
Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı

YORUMLAR
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BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI BAKIR HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI 300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı 300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı - Son Dakika


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