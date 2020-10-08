Son dakika haberleri: Hırsızlar jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde karayolu kenarındaki bir pestil-köme işletmesine girerek para ve pestil çalan hırsızlar Jandarma'nın sıkı takibi sonucu Trabzon'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre Torul ilçesine bağlı Harmancık köyü mevkii Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında faaliyet gösteren bir pestil-köme işletmesine gece yarısı giren hırsızlar kasadaki bin lira ve pestilleri çalarak kaçtı.

Olayın ardından hem Torul İlçe Jandarma hem İl Jandarma Komutanlığı ile hem de Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinde teknik ve istihbari çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda işyerine maskeyle giren 2 hırsızın kimliğini belirleyen Jandarma ekipleri yaptıkları takibin ardından şüpheliler B.Y ve Ç.K isimli şahısları Trabzon'da kıskıvrak yakaladı.

Şahısların motosikletle önce Trabzon'dan Gümüşhane'ye gelerek gezdiği, gece dönerken de işyerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ardından Torul ilçesinden geçerken de burada bulunan bir hurda motosikleti de çaldıkları öğrenildi.

Hırsızlık yaptıktan 2 gün sonra yoğun bir teknik çalışmayla yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan 20'li yaşlardaki B.Y ve Ç.K. Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE