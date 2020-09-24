Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te iki farklı adreste hırsızlık yapan şahıslar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki farklı adreste hırsızlık yapan şahıslar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'in Emek ve boyacı mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına da yakalanan 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

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