Son dakika haberleri... Hırsızlar tarafından öldürülen 2 çocuk babası toprağa verildi - Son Dakika

- Hırsızlar tarafından öldürülen 2 çocuk babası toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kozalak hırsızları tarafından öldürülen 2 çocuk babası genç adam toprağa verildi.

Toplanan kozalakları çalmak isteyen hırsızlar tarafından hunharca öldürülen 28 yaşındaki Ceyhun Çetin son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ceyhun Çetin'in cenazesi, ikamet ettiği Okçular Mahallesi'ndeki kabristana getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ceyhun Çetin, dualarla toprağa verildi.