Son dakika haberleri! HIRSIZLARIN OTOMOBİLLERİNDE YAKALANDIKLARI OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da çok sayıda hırsızlık gerçekleştiren 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler ve Pendik'te meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok olayda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlıklarda kullandıkları otomobilin bir sokak üzerinde tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptıkları baskında neye uğradığını anlamayan şüphelilerin ikisini aracın yanında diğerlerini ise girdikleri binada gözaltına aldı. Polis operasyonu güvelik kameraları tarafından görüntülendi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Şehmus A.(23), Ferhat E.(24), Turgay G.(19 ile Ş.O.(16) daha önceden de defalarca polis tarafından yakalandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden 16 yaşındaki Ş.O.'nun daha önceden 29 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında 14 ayrı hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle dosya hazırlandı.Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümüŞüphelilerin yakalanma anları Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar

Şüphelilerin adliyeye sevki

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