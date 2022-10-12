Son dakika haberleri... Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor

12.10.2022 14:16
Son dakika haberleri... Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor

Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 4 sanık, istinafın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 4 sanık, istinafın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.D, B.T. H.K. ve A.Ş. ile taraf avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Mahkeme başkanı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, sanıkların "iştirak halinde olası kast ile kasten öldürme" suçundan yargılanması yönündeki bozma ilamını okudu.

Sanıklardan H.K, bir insanın ölümüne neden olduğunu ve buna ilişkin savunmalarını daha önce yaptığını söyledi. Gerçekleri anlattığını ve alınabilecek en ağır cezaya çarptırıldığını ifade eden H.K, bozma ilamına ilişkin takdirin mahkemede olduğunu belirtti.

Diğer 3 sanık ise suçlamaları reddederek, istinafın bozma ilamına uyulmamasını istedi.

Maktul İ.Y'nin müşteki kızı H.Y. ise babasının ölümüne sanıklardan A.Ş'nin neden olduğunu öne sürerek, "Kendisi 30'lu, babam ise 60'lı yaşlardadır. Babamı evlenme vaadiyle kandırdı. Bilezik, telefon aldırdı, arabasını sattırdı. Babama, 'Onu eve alma, paranı alır, sana zarar verir' dedim, beni dinlemedi. Tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Ağustos 2020'de yüksekten düşme ihbarı alan ekipler, olay yerinde İ.Y'nin öldüğünü tespit etmişti.

Olayın ardından yapılan soruşturmada, evde parmak izleri tespit edilen Y.D, B.T. ve H.K'nin olay tarihinde İ.Y'nin evine gittikleri, kapıyı açınca maktulün ağzını kapatarak zorla içeri girdikleri ve direnmesi üzerine çıkan arbedede İ.Y'yi evin balkonundan attıkları belirlenmişti. 3 zanlı ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. tutuklanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan H.K, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9 ay, Y.D, B.T. ve A.Ş. ise "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri öne sürülen 4 sanık yeniden yargılanıyor - Son Dakika

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