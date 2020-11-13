Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tekkeköy ilçesi Kışla Mahallesi'nde gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. S.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN