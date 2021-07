HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİN POLİSTEN AT ARABASIYLA KAÇIŞI KAMERADA - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 hırsızlık şüphelisinin at arabasıyla kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polisten kaçarken, belediyenin altyapı çalışmasına takılan şüpheliler, at arabasını bırakarak yaya halde ortadan kayboldu. Polis şüphelileri arıyor.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Halyanı Sokak'ta bulunan inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaattan çaldıkları demirleri at arabasına yükleyen 2 hırsızlık şüphelisi, olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre sonra şüphelileri fark ederek takibe başladı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, atı koşturarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekiplerinin altyapı çalışmasına takıldı. Çalışma nedeniyle kapalı olan yola giren şüpheliler, at arabasını bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, demirlere ve at ile araca el koydu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, kovalamaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.